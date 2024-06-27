Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi

Kenya’da kötü giden ekonomiyi vatandaşların sırtına vergi yükleyerek düzeltme isteği sonrasında sokaklar karıştı.
2 gün önce sokaklara inen Kenyalılar ülkeyi ayağa kaldırdı ve vergi artışına karşı olduklarını belirtti. Protestocular başkent Nairobi’de parlamento binasını bastı.
Polis ile halk arasında süregelen arbede ve polis güçlerinin orantısız müdahalesi ile 20’den fazla Kenyalı hayatını kaybetti.
Dünya gündeminde de yer tutan protestolar sonrasında göstericiler istediklerine kavuştu. 300’den fazla Kenyalının yaralandığı gösteriler sonrasında Kenya Devlet Başkanı William Ruto geri adım attı.
Ruto dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında halkın tepkisi karşısında geri adım attığını şu sözler ile duyurdu:
“Halkın daha fazla taviz vermemiz gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu gördük. Ben bir hükümet yönetiyorum ama aynı zamanda bir halka liderlik ediyorum ve halk konuştu. Yasa tasarısını imzalamayacağım”
“214 Kenya vatandaşı olaylara karıştı ve çoğu hastaneye kaldırıldı, 95’i tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Sanıyorum 1 kişi hala yoğun bakımda, 14 kişi de hala hastanede”
Ruto, aynı zamanda parlamentonun yargı ve eyalet hükümetlerinin de halkın mesajına saygı duyarak bütçe kesintileri ve kemer sıkma politikalarının uygulanması önerisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.