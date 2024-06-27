Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi

Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi
Düzenleme: Kaynak: İHA

Kenya’da vergi artışı yasa tasarısına karşın halkın sokaklara inerek protesto etmesi sonuç verdi. 20’yi aşkın göstericinin hayatını kaybettiği protestolar sonrasında Devlet Başkanı Ruto, tasarıyı imzalamayacağını açıkladı.

1/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 1

Kenya’da kötü giden ekonomiyi vatandaşların sırtına vergi yükleyerek düzeltme isteği sonrasında sokaklar karıştı.

2/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 2

2 gün önce sokaklara inen Kenyalılar ülkeyi ayağa kaldırdı ve vergi artışına karşı olduklarını belirtti. Protestocular başkent Nairobi’de parlamento binasını bastı.

3/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 3

Polis ile halk arasında süregelen arbede ve polis güçlerinin orantısız müdahalesi ile 20’den fazla Kenyalı hayatını kaybetti.

4/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 4

Dünya gündeminde de yer tutan protestolar sonrasında göstericiler istediklerine kavuştu. 300’den fazla Kenyalının yaralandığı gösteriler sonrasında Kenya Devlet Başkanı William Ruto geri adım attı.

5/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 5

Ruto dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında halkın tepkisi karşısında geri adım attığını şu sözler ile duyurdu:

6/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 6

“Halkın daha fazla taviz vermemiz gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu gördük. Ben bir hükümet yönetiyorum ama aynı zamanda bir halka liderlik ediyorum ve halk konuştu. Yasa tasarısını imzalamayacağım”

7/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 7

“214 Kenya vatandaşı olaylara karıştı ve çoğu hastaneye kaldırıldı, 95’i tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Sanıyorum 1 kişi hala yoğun bakımda, 14 kişi de hala hastanede”

8/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 8

Ruto, aynı zamanda parlamentonun yargı ve eyalet hükümetlerinin de halkın mesajına saygı duyarak bütçe kesintileri ve kemer sıkma politikalarının uygulanması önerisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

9/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 9
10/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 10
11/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 11
12/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 12
13/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 13
14/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 14
15/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 15
16/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 16
17/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 17
18/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 18
19/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 19
20/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 20
21/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 21
22/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 22
23/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 23
24/24
Halk protesto etti. Vergi artışından vazgeçildi 24
Bunlar da İlginizi Çekebilir
O ülkede esrar kullanımı yasallaştı
O ülkede esrar kullanımı yasallaştı
Sigara umulmadık yerinde saç çıkarttı! Doktorların nutku tutuldu
Sigara umulmadık yerinde saç çıkarttı! Doktorların nutku tutuldu
Sel ve toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti
Sel ve toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti
20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu
20 hırsız aynı anda kuyumcuyu soydu
Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü
Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü
Dünyanın en tehlikeli kuşu yok oluyor
Dünyanın en tehlikeli kuşu yok oluyor