Halk sağlığını hiçe saydılar... İzmir'de tonlarca bozuk gıda ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Halk sağlığını hiçe saydılar... İzmir'de tonlarca bozuk gıda ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonlarda kaçak ve bozuk olduğu belirlenen 2,8 ton kırmızı et ve 1 ton balık ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde kaçak ve bozuk 2,8 ton kırmızı et ve 1 ton balık ele geçirildi.

gidaaa.jpgİl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçedeki bir depoda tüketilmeye uygun olmayan ürünlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

gidaaaa.webpDepodaki denetimde bulunan, kaçak ve bozulmuş 2,8 ton kırmızı et ile 1 ton balığa el konuldu. Depo mühürlendi, işletmeye 336 bin 902 lira ceza uygulandı.

gidaaaaaaaa.webpİşletmeye dil balığının av yasağı zamanında işletmede bulundurulduğu gerekçesiyle de 37 bin 770 lira ceza kesildi.

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