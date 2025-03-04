Halk TV davasında ilk duruşma! Gazetecilik yargılanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bilirkişi ile ilgili yayın nedeniyle açılan Halk TV davasında bugün duruşma günü.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülüyor.

Duruşma için siyasi partiler, gazeteciler, meslek örgütlerinin de aralarında bulunduğu büyük bir kalabalık Çağlayan'da.

55 YIL HAPİS İSTENİYOR

Suat Toktaş 34 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuluyor. Gazeteciliğin yargılanacağı davada Suat Toktaş ile 4 gazeteci hakkında hazırlanan iddianamede, toplam 55 yıl hapis cezası isteniyor.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca düzenlenip Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve sunucu Seda Selek için hapis cezaları istendi.

Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz’a "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamalarıyla 6 yıldan 14 yıla kadar, Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında ise "kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Bilirkişi soruşturmasına uzanan süreç İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ve CHP'li belediyelerle ilgili davalara bakan bilirkişi S.B.'nin adını vererek suçlamalarda bulunmasıyla başladı.

Bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin kaydını yayınlanmasının ardından Halk TV'den 5 gazeteci hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılık ve hakimlikte, sadece gazetecilik yaptığını belirten Halk TV Genel Yayın yönetmeni Suat Toktaş tutuklanırken, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve sunucu Seda Selek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.