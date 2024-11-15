Halk TV, Flash Haber TV'yi bünyesine katıyor iddiası. Gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halk TV, Flash Haber TV'yi bünyesine katıyor iddiası. Gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu

Gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV'nin Flash Haber TV’yi bünyesine katacağını öne sürdü.

Medya dünyasında sıcak saatler yaşanıyor. Türkiye'nin en eski televizyonlarından olan Flash Haber TV, Halk TV bünyesine takılıyor.

Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bomba bir iddiada bulundu.

Yarkadaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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TÜRKİYE'NİN EN ESKİ KANALLARINDAN BİRİSİ

HALK TV, Türkiye’nin en eski televizyon kanallarından olan Flash Haber TV’yi de bünyesine katıyor.

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HALK TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu’nun harekete geçtiği ve devir işleminin yıl sonuna kadar gerçekleşeceği konuşuluyor.

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