Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tahliye edildi

Halk TV canlı yayınında bilirkişinin ifşa edilmesi iddiasıyla açılan davada 5 gazeteci hakim karşısına çıkmış ve beraat kararı verilmişti. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Silivri Cezaevin'den tahliye edildi.

Suat Toktaş verilen beraat kararı sonrası Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

Yaptığı ilk konuşmada ilk olarak Halk TV izleyicisine teşekkür eden Suat Toktaş, 'kanalın sloganını bilerek koyduk. Biz halkın yanında olduk içeri girerken biz sizin yanınızda durduk siz de Halk TV'yi yalnız bırakmayın demiştim, izleyicilerimize çok teşekkür ederim, büyük bir sahiplenme gördüm" dedi.

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34 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Suat Toktaş, teşekkürlerine devam ederken "Türkiye'nin her yerinden gelen avukatlara ve siyasetçilere çok teşekkür ederim" dedi. Son olarak her kesimden gazetecilerin desteğine de teşekkür eden Toktaş, 'çalışanlarım ile gurur duydum haber merkezi aksamadı, habercilik yapılmaya devam edildi. Halk TV çalışanlarına da teşekkür ederim" dedi.

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Toktaş, Türkiye'de halen adalet umudunu yaşatan yargı mensupları olduğunu görüyoruz bugünkü karar halen adalet umudumuzu yaşatan bir karar oldu" dedi.