Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı.

Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen bir şahıs ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edilmişti.

3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin 27 Ocak tarihinde Halk TV yayınında söz konusu eylemlere katıldığı iddia edilen Barış Pehlivan, Sunucu Seda Selek ve Kanal Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmış, 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERDEN SONRA NE OLMUŞTU?

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden Selek ve Asker, savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılmıştı. Öte yandan şüpheliler Barış Pehlivan ve Serhan Asker’in alınan ifade içeriklerine göre Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşat Oğuz’un da atılı suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle adı geçen şüphelilerin de ifadelerinin alınması amacıyla Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmişti.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte işlemleri tamamlanan şüpheliler, gazeteci Barış Pehlivan, sunucu Kürşat Oğuz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUAT TOKTAŞ KİMDİR?

1968 senesinde Elazığ'da doğdu. 1988 senesinde Ankara'da Günaydın Gazetesi'nde muhabir olarak çalışma hayatına başladı.

HBB, Star, Kanal D, ATV ve BRT gibi kanallarda muhabirlik ve editörlük yapan isim 1999 yılında CNN Türk'e geçti. 10 sene görev alması üzerine Habertürk Televizyonu'na geçti.

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra Haber Global kanalını kuran isim Halk TV'nin yeni genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyordu.