Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına, CHP'li Milletvekili Gürsel Erol'dan yönelik sert açıklama

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Suat Toktaş’ın tutuklanması, Türkiye’de basın özgürlüğüne vurulan yeni bir darbedir" ifadesini kullandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasına tepki göstererek, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Özgür basın susturulamaz! Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanması, Türkiye’de basın özgürlüğüne vurulan yeni bir darbedir. Gazeteciler korkutularak, susturularak, sindirilerek gerçekler örtülemez! Bu ülkede adaletin ve demokrasinin yanında duran herkes, basın özgürlüğüne sahip çıkmak zorundadır. Bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz!”