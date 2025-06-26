Halk TV, Halkın TV

Merzifon kitap fuarına, “Özgür Medya” konferansına konuşmacı olarak Belediye Başkanı Alp Kargı tarafından davet edildim.

Algola Medya Yayınevinden çıkan Proje kitabım bir gün önce baskıdan gelince bir kısmını aracın bagajına koyarak Merzifon’a gittim.

Konferans sonrası imza programıma Merzifonlular büyük ilgi gösterdiler.

Ve o gün fuarın bir diğer konuğu başarılı meslektaşım sevgili İsmail Küçükkaya ile karşılaştık.

Değerli kardeşim, İsmail Proje kitabımı görünce, “Ooo müthiş abi. Amerikan bayraklı Proje kitabını özeteler misin” dedi.

Kısaca anlatınca, “Cuma günü hemen canlı yayına İstanbul’a gel ve Büyük Ortadoğu Projesinin Türk siyasetindeki yansımasını detaylı anlat abi” dedi.

Henüz satışa çıkmadığını vurgulayınca, “O halde senden haber bekliyorum” dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü gidecektim, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Pazartesi gidecektim CHP lideri Özgür Özel Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuk olunca ben de Salı gününe kaldım.

Saat 09- 11.00 arası tam 2 saat hem Proje kitabını konuştuk hem de Fatih Altaylı meslektaşımızın hukuki değil siyaseten esaretini anlattık.

Cafer Mahiroğlu’na yapılan haksızlığı eleştirdik.

İsmail Küçükkaya’yı muhabirliğe başladığı günden bu yana tanırım.

Çok çalışkan ve çok başarılı bir gazetecidir.

Şöyle derlerdi usta gazeteciler;

“Gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur…”

Söylemesi ayıp merhum gazeteciler; babam, ağabeyim ve kardeşimden dolayı ben de kendimi hep böyle hissederim.

Habercilik, gazetecilik 56 yıllık meslek hayatımın vazgeçilmezi olmuştur.

Bu konuda tevazu gösteremeyeceğim.

Bu değerlendirmemi 1972 doğumlu olan ve 1993'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olarak mesleğe ilk adımını atan Küçükkaya’yı daha iyi anlatabilmek için yaptım.

Küçükkaya, mesleki kariyerine çeşitli gazetelerde çalışarak yükseldi.

2013'te FOX TV’de (NOW oldu) Çalar Saat, programını sunmaya başladı.

Aralıksız 9 yıl her sabah sunduğu Çalar Saat reytinglerde rakiplerine açık ara fark atarak hep birinci oldu.

2015 ile 2018 seçimlerinde, “Liderler FOX'ta” programında yer aldı.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları devam ederken CHP adayı Muharrem İnce’nin cep telefonuna attığı mesaja gelen şu yanıt Türk siyasi hayatında slogan oldu:

“Adam kazandı…”

Canlı yayını sunarken bir yandan da gazeteciliğin mesleki ruhu işte tam da budur.

2019'da ise tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri için yarışan iki rakip Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ı konuk alarak, “2019 Seçim Özel” programının moderatörlüğünü yaptı.

Hem CHP’li İmamoğlu’nun hem de AKP’li Yıldırım’ın güvendiği bir gazeteci olması mesleki zirvesinin önemli bir basamağını daha geçmesini sağladı.

2022'de FOX TV’den ayrılarak, Halk TV'ye geçti ve yine sabahları yayınlanan İsmail Küçükkaya ile “Yeni Bir Sabah” programını sunmaya başladı.

Halkın çok sevdiği bir gazeteci olduğuna defalarca tanık olduğum değerli kardeşim İsmail yayın sırasında kendisine gelen mesajları okumaya başladı.

Bana gelen övgü dolu mesajları okudukça çok duygulandım, gözlerim yaşardı ve yeter artık ağlatacaksın beni dedim.

Yüzlerce mesaj ve telefon aldım. İsmail kardeşime Proje kitabıma ve bana verdiği değerli katkı için kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Proje kitabımı Halk TV imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu’na ve Genel Haber Koordinatörü Suat Toktaş’a imzaladım ve sunacaktım. Suat gelmemişti.

Cafer Beyin asistanı harika Hanıma takdim ettim.

Değerli okurlarım,

Türkiye’de milyonlarca , milyarlarca dolar kazanan iş insanları yatırımlarını Türkiye’ye değil de yurt dışına yapıyorlar.

Londra’da yaşayan ve ticaret yapan bir iş insanı Cafer Mahiroğlu da anasının ak sütü gibi kazandığı dövizleri Türkiye’ye getirip Halk TV’yi satın alıyor.

“Şu Çılgın Türkler” diyen ünlü merhum yazar Turgut Özakman'ın kitabının adını alıntılayarak söyleyeyim:

Çılgın Türk Cafer Mahiroğlu…

Reytinglerde yerlerde sürünen, mali yönden çok zayıflayan, “gecekondu” tabir edilen İstanbul ve Ankara stüdyolarından yayın yaparak itibar yitiren Halk TV’yi satın alması mesleğim açısından takdire ve teşekküre fazlasıyla değer.

Ankara stüdyosundan canlı yayınlara uzaktan defalarca bağlandığım için biliyorum harika bir profesyonel stüdyo kurdu Mahiroğlu.

İstanbul’a gittiğimde gördüm ki 9 katlı otoparklı müstakil bir binaya muhteşem bir televizyon kurulmuş.

İsmail’in yayınından çıkınca binayı gezdim hayran oldum.

Bravo cesur yürek Mahiroğlu;

Özgür Halk TV’yi Türkiye’nin en çok seyredilen televizyon kanalı yaptın.

Yüzlerce meslektaşımıza istihdam sağladın.

Türkiye’nin en güvenilir özgür gazetecileri programlar yapıyor ve Türk halkına gerçekleri anlatıyorlar.

Özel haberler, son dakika haberleri, canlı yayınlar artık Halk TV’den izleniyor.

Türk medyasının yüzde 95’inin yandaş olduğu ve reytinglerde yerlerde süründüğü günümüzde Halk TV’yi susturmak, korkutmak lazımdı.

Bu başarın da mükafatsız kalamazdı!

Sarayın siyasi yargı gücü hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkardı.

İşte Türkiye’ye sermaye getirmenin mükafatı.

İşte özgür Halk TV’de yüzlerce gazeteciye istihdam sağlamanın mükafatı.

İşte Halkın anayasal haber alma hakkını sağlamanın mükafatı.

Londra’da yaşadığını sağır sultan duydu ama bazı onursuz yandaş medya tetikçileri “kaçtı” diyor.

Halkın TV’yi Halkın TV yaparsan Allah’tan idam yok ama müebbet hapis cezası bile verirler.

Değerli okurlarım;

Sözcü TV (SZC TV) imtiyaz sahibi Burak Akbay da Halk TV imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu da sarayın siyasi hedefi olarak yurt dışında yaşamaya mahkum edildiler.

Bizim basın meslek kuruluşları da 3-5 satır yazdıkları fasa fiso açıklamalarla bir halt yaptıklarını zannediyorlar.

Saray iktidarının da basın meslek kuruluşlarının da Allah müstahakkınızı versin.