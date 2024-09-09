Halk TV muhabiri Ferit Demir'e Narin'le ilgili ölüm tehdidi

19 gün boyunca kayıp olan ve dere kenarında bir çuval içinde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Minik Narin'in cenaze namazı, komşu köyde kılındıktan sonra Tavşantepe Mahallesi'nde defnedildi.

Cenaze törenine katılan küçük kızın arkadaşları ve çevre illerden gelenler, Narin'in mezarına oyuncaklar ve çiçekler bırakarak ona veda etti.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, yaşadığı bir tehdit olayını kamuoyuyla paylaşarak dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Narin Güran soruşturmasındaki itirafçının görüntüsü ve ifade tutanağı ortaya çıktı

"SENİ ÖLDÜRMEMİZ GEREKİYOR"

Ferit Demir, bir mezarlık ziyareti sırasında tanımadığı bir kişinin kendisine yaklaşarak tehditkâr bir ifadeyle, "Bugün mezarlıkta biri yanıma yaklaştı ‘Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor. Sen niye bunları söylüyorsun?’ dedi" sözlerini kullandı.

Bu tehdit, özellikle gazetecilere yönelik artan baskı ve şiddet olaylarının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Ferit Demir'in bu açıklaması, basın mensuplarının görevlerini yaparken karşılaştıkları tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Demir'in yaşadığı bu olay da, mesleğin riskli tarafına dair çarpıcı bir örnek oluşturdu.

Olayın ardından, bu tehditlerin yalnızca bireysel bir olay mı olduğu yoksa daha geniş çaplı bir sindirme politikasının parçası mı olduğu sorusu gündeme geldi.

Gazeteciler için güvenlik önlemlerinin arttırılması ve bu tür tehditlerin caydırıcı cezalarla karşılanması, basın özgürlüğünün korunması adına önemli bir adım olabileceği bildirildi.