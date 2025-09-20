Halk TV satılıyor mu?

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, son zamanlarda Halk TV'nin satılacağı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Mahiroğlu, "Cafer Mahiroğlu yaşadığı sürece kimse Halk TV’yi satın alamaz, çünkü Halk TV sadece Mahiroğlu’nun değildir. Halk TV iyi gününde de kötü gününde de yanında duran milyonlarındır" diye açıklama yaptı.

Son zamanlarda çeşitli sosyal medya hesapları ve farklı çevreler tarafından Halk TV'nin el değiştireceği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların "trol ve kiralık kalemler" tarafından ortaya atılan komplo teorileri olduğunu söyledi.

Mahiroğlu, paylaşımında şöyle konuştu:

Halk TV’yi takıntı haline getirmiş troller ve kiralık kalemler son günlerde yine efendilerinden aldıkları talimatla birbirlerini kıskandıracak komplo teorileri üretiyorlar.

Halk TV ailesine, seyircisine ve güzel günlere inanan milyonlara saygımdan dolayı son kez yazacağım. Cafer Mahiroğlu yaşadığı sürece kimse Halk TV’yi satın alamaz, çünkü Halk TV sadece Mahiroğlu’nun değildir. Halk TV iyi gününde de kötü gününde de yanında duran milyonlarındır.