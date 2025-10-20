Geçtiğimiz günlerde Kerem Fırtına ile evlilik kararı alan Gözde Şeker dünyaevine girdi. Nikaha katılan Üsküdar Belediyesi CHP meclis üyesi Hazal Bayhan Koç, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile çifte mutluluklar diledi.

İsmail Küçükkaya'nın ayrılığının ardından yerine gelen Gözde Şeker, Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunuyordu.

Fakat 20 Ekim Pazartesi sabahı yayın akışında değişiklik yaşanarak Ebru Baki Para Siyaset programıyla ekranda yer aldı.

Ünlü sunucunun neden olmadığı merak konusu olurken Şeker sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Gösterdiğiniz tevveccüh ve sevgiye bir kez daha teşekkür ederim. Yayında da söylediğim gibi şimdi önümde güzel bir heyecan var. Ona odaklanmak istiyorum. Sevgili Ebru Baki’ye başarılar diliyorum. Desteğini ve sevgisini hissettiren dostlara ve kıymetli izleyiciye sonsuz minnet ve sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere."

Şekerin Kırmızı Çizgi programı ile kanalda yayınlarına devam edeceği görülüyor.

GÖZDE ŞEKER KİMDİR?

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen deneyimli gazeteci ve televizyon sunucusu. Medya kariyerine 16 yaşındayken CNN Türk’te stajyer olarak adım atan Şeker, uzun yıllar ekonomi muhabiri olarak çalıştıktan sonra TRT Türk’ün kuruluş ekibinde yer aldı.

Bosna Hersek ve Tunus temsilcilikleriyle uluslararası habercilik tecrübesi kazandı. Daha sonra Habertürk ve Haber Global’de ekran yüzü olarak görev yapan Şeker, şu sıralar Halk TV ekranlara geliyor.

İşte ünlü spikerin düğünden ilk kareler,