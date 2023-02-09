Halk TV Suriyeliler yağma yapıyor diyen avukatı yayından aldı

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, dün gece TELE 1'de katıldığı canlı yayında Hatay'da yağmalar yapıldığını yardım malzemelerinin toplandığı depoların, marketlerin soyulduğunu söyledi.
Sunar, kentteki durumu anlatırken "Yağmaya başlandı. Tehditlerle, korkutarak insanların ellerindeki malzemeleri çalıyor. Burada ilginç olaylar yaşanıyor ama yansımıyor. Hatay çok kötü durumda" diye konuştu.
SURİYELİ ÇETELER YAĞMA YAPIYOR DEDİ HALK TV YAYINI KESTİ
Öte yandan deprem bölgesinden yağma haberleri gelemeye devam ederken Halk TV canlı yayına telefonla bağlanan ve Suriyeli çetelerin yağma yaptığını söyleyen Avukat Zeki Çekici’yi yayından aldı.
Sunucu bu şekilde konuşmasının doğru olmadığını söylerken, telefon hattı kanal tarafından kesildi.
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