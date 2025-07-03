Halk TV ve Sözcü TV aynı anda 10 gün karartılacak!

RTÜK'ün "toplumu kin ve nefrete tahrik ettiği" gerekçesiyle 26 Haziran'da verdiği 10 gün ekran karartma cezası, Halk TV'ye tebliğ edildi. Kanalın ekranları 10 gün süreyle karartılacak.

Buna göre, 8 Temmuz Salı günü saat 00.00'da Halk TV ekranları 10 günlük süreyle karartılacak.

Aynı suçlamayla bir kez daha ceza almış olan Halk TV, önümüzdeki 1 yıl içinde aynı maddeden bir kez daha ceza alırsa lisansı tümüyle iptal edilecek.

Halk TV, RTÜK tarafından verilen cezayı yargıya taşıyacak. SÖZCÜ TV de 10 gün ekran karartma cezası aldı.

RTÜK tarafından SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

Ankara 7. İdare mahkemesi SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

SÖZCÜ TV ekranları 8 Temmuz Salı saat 00.00 itibarıyla 10 gün sürüyle kararacak.