Halk TV yönetiminden flaş hamle! ROK krizinde yeni gelişme...

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye çıkmasına ilişkin tepkiler sonrası peş peşe istifalar gelmişti. Son olarak, söz konusu röportaj, Halk TV'nin YouTube kanalından kaldırıldı.

HALK TV OLAYLI RÖPORTAJI SİLDİ

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi büyüyor. Kütahyalı'yla yapılan söyleşinin kanalın YouTube hesabından yayımlanması sonrası tepkiler gelmişti. Röportajı yapan Halktv.com.tr yazarı Serpil Yılmaz ise tepkiler sonrası istifa etti. Ardından 'Kayda Geçsin' programının moderatörlüğünü yapan gazeteci Şule Aydın istifa ettiğini duyururken, sırasıyla; Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’da yolları ayırdıklarını açıkladı. Krize ilişkin Halk TV, söz konusu röportajı YouTube kanalından sildi.

“TAMAMEN BİR YOL KAZASIDIR”

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, YouTube yayınına ilişkin “Tamamen bir yol kazasıdır” ifadelerini kullanırken, “Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı” demişti.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KATLEDİLDİĞİ BİR DÖNEM”

Şule Aydın ise ekip olarak yolları ayırdıklarının altını çizerken, “Herkese merhaba… Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.