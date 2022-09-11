Halk TV’de flaş ayrılık! Sevilen isim ‘hoşça kal’ diyerek açıkladı

Halk TV'nin sevilen programlarından Açıkça'yı yapan Gökmen Karadağ, kanal ile yollarını ayırdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini açıklayan Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…"

Karadağ, Haziran ayında canlı yayın sırasında bir rahatsızlık geçirmişti. Rahatsızlığı ile ilgili bir açıklama yapan Karadağ; "Küçük bir mide rahatsızlığı yaşadım. O yüzden yayına devam edemedim. Lütfen merak etmeyin." demişti.