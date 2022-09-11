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  • Halk TV’de flaş ayrılık! Sevilen isim ‘hoşça kal’ diyerek açıkladı

Halk TV’de flaş ayrılık! Sevilen isim ‘hoşça kal’ diyerek açıkladı

Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programının sunucusu Gökmen Karadağ, kanal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 02:45
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Halk TV’de flaş ayrılık! Sevilen isim ‘hoşça kal’ diyerek açıkladı

Halk TV’de flaş ayrılık! Sevilen isim ‘hoşça kal’ diyerek açıkladı
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Halk TV'nin sevilen programlarından Açıkça'yı yapan Gökmen Karadağ, kanal ile yollarını ayırdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini açıklayan Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…"

Karadağ, Haziran ayında canlı yayın sırasında bir rahatsızlık geçirmişti. Rahatsızlığı ile ilgili bir açıklama yapan Karadağ; "Küçük bir mide rahatsızlığı yaşadım. O yüzden yayına devam edemedim. Lütfen merak etmeyin." demişti.

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Aysun Şimşek
11.09.2022 03:10
Artık gençlerin önünü açın. Yaşı gelen, zamanı dolan emekliliğin tadını çıkarsın. Piyasada nice zıpkın gibi gençler var. Kimse gençlerin önünü tıkamasın. Gelecek Gençlikte.  
 
insan
11.09.2022 03:09
sevdigim bir haberci dogru soru soran ve hafizasi olan bir kisi umarim kisa süre icin de geri doner gecmis olsun yerinizi baskasina birakmayin  
 
Zakkum
11.09.2022 03:01
Bu halk tv ye adam dayanmıyor Gökben bey tarafsız iyi bir Moderatör dü gitmesi büyük kayıp  
 
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