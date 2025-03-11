Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Kanaldan peş peş ayrıldılar

Halk TV’nin Kütahyalı ile röportaj yapması, gazetecilerin tepkisini çekti. Yıllardır Halk TV’de program yapan gazeteciler sosyal medya hesaplarından eleştirilerde bulundu.

Son olarak da Şule Aydın, “Kayda Geçsin” ekibi olarak Halk TV ile yollarını ayırdıklarını söyledi:

“‘Kayda Geçsin’ ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz.”

Ekipte Şule Aydın, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Murat Ağırel yer alıyordu.

HALK TV YAZARI SERPİL YILMAZ DA İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

Halk TV yazarı Serpil Yılmaz ise Rasim Ozan Kütahyalı yayını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV yazarı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Halktv bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla… Sevgili mesai arkadaşlarıma tüm emekleri için teşekkür ederim. Sağlıcakla…"

“SÖZ HAKKINI REDDETMENİN HALK TV KÜLTÜRÜNDE YERİ YOK”

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu da X hesabındaki paylaşımla program ekibini hedef aldı, “Dün akşam, YouTube kanalımızda yayımlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi vardır. Bu tamamen bir yol kazasıdır” dedi.

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MAHİROĞLU ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

“Bir iş insanı olarak her şeyimi riske atarak bu işe girdiğimde, amacım onlarca gazeteciye sözünü söyleyebileceği demokratik bir platform sağlamaktı. Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor, bundan dolayı mutluyum.”

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Cevap hakkının kutsal olduğunu söyleyen Mahiroğlu, söz hakkı talebinin Kayda Geçsin ekibi tarafından reddedildiğini söyledi, “Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez. Söz hakkını reddetmenin ne vicdanlarda, ne Halk TV kültüründe yeri vardır” dedi.

MAHİROĞLU HALK TV’YE BAĞLANDI

Mahiroğlu, Ece Üner’in sunduğu ana habere bağlandı ve röportajdan kesinlikle haberinin olmadığını söyledi, “Bu arkadaşlarla uzun yıllar yol yürüdük. Keşke bana söz hakkı tanısalardı da ben onların programında olsaydım” dedi.

Mahiroğlu, “Bana Barış Pehlivan link olarak yayını iletti önce. Bu bir yol kazasıdır. YouTube’da yeni bir yapılanma var. İlgili arkadaşı aradım. ‘Bu bizim onaylayacağımız değil, kaldırın’ dedim. O an bir tweet geldi. Barış Pehlivan’ın tweet’i. Anlamakta zorlandım o esnada. Çok manidar buldum ve ‘Kaldırmıyorsunuz’ dedim” diye konuştu.

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Mahiroğlu şöyle devam etti:

“Ben bu kişinin bizimle aynı platformda olmasını zaten reddediyorum ama cevap hakkı verilmemesi doğru değil. Biz yakındığımız tavırlardan, birilerinin kendini hakim-savcı yerine koymasından şikâyet etmiyor muyuz? Ben onların tavrından şikâyetçi değilim, ben bu tavırdan önce bana sorulmamasından şikâyetçiyim. Bana sorulsaydı ve ben o röportajın arkasında dursaydım bu arkadaşlarımız tavırlarında haklı olurlardı.”

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEDİ?

Eleştirilere ve tepkilere sosyal medya hesabından cevap veren Kütahyalı, “Halk TV’nin içi karışmış ama esas benim Halk TV’ye kızmam lazım :) Çünkü öyle bir kamera açısıyla çekmişler ki Rahmetli Süleyman Demirel gibi oturup 150 kilo olarak çıkmışım !!! O nasıl bir görüntü yahu, bari şu ceketin iliklerini çözdürseydiniz bana :)” diye yazdı.