Halk TV'deki ROK krizine Dursun Çiçek'in kızı da katıldı

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in Avukat kızı İrem Çiçek sosyal medyada Halk TV'deki gelişmlerle ilgili olarak bir mesaj paylaştı.

Halk TV'de pek çok ismin istifa etmesine neden olan Rasim Ozan Kütahyalı röportajına yönelik olarak Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek'te tepki gösterdi.

İrem Çelik mesajında şunları söyledi:

"ROK’un babam Dursun Çiçek’e karşı bitmek bilmeyen iftiraları sebebiyle açtığımız bir tazminat davasını kazandık. İlamlı icra takibi başlattım, çalıştığı Beyaz TV’ye maaş haczi için yazı yazmıştım şimdi aynı yazıyı Halk TV’ye göndereyim mi?"

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Kanaldan peş peş ayrıldılar