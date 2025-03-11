Halk TV'deki ROK krizine Dursun Çiçek'in kızı da katıldı

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Halk TV'deki ROK krizine Dursun Çiçek'in kızı da katıldı

Halk TV'nin YouTube kanalına Rasim Ozan Kütahyalı'nın konuk olması kanalda krize yol açmıştı. Yaşanan gelişmeye Eski CHP Milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek'in kızı da tepki gösterdi.

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in Avukat kızı İrem Çiçek sosyal medyada Halk TV'deki gelişmlerle ilgili olarak bir mesaj paylaştı.

Halk TV'de pek çok ismin istifa etmesine neden olan Rasim Ozan Kütahyalı röportajına yönelik olarak Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek'te tepki gösterdi.

İrem Çelik mesajında şunları söyledi:

"ROK’un babam Dursun Çiçek’e karşı bitmek bilmeyen iftiraları sebebiyle açtığımız bir tazminat davasını kazandık. İlamlı icra takibi başlattım, çalıştığı Beyaz TV’ye maaş haczi için yazı yazmıştım şimdi aynı yazıyı Halk TV’ye göndereyim mi?"

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