Dervişoğlu'ndan Halk TV'deki "RTÜK karartmasına" tepki!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medya kuruluşlarına yine ceza yağdırdı. Dün RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın verdiği bilgilere göre Halk TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Öte yandan Halk TV, SZC TV ve TELE 1'e de para cezası kararı alındı.

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Halk TV'ye 10 gün "karartma"

Tepkilere neden olan bu gelişme için İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya platformu X'ten açıklama paylaştı.

"Anayasa’mızı çiğnemeyi alışkanlık hâline getiren iktidar"

Dervişoğlu, basın özgürlüğünün anayasal güvence altına alındığına dikkat çekerek "Toplumsal sözleşmemiz olan Anayasa’mızı çiğnemeyi alışkanlık hâline getiren iktidar, RTÜK aracılığı ile bir kez daha bu yüzünü göstermiştir" dedi.

Ayrıca Dervişoğlu, "Basın özgürlüğü maalesef Türkiye’yi yönetenlerin korkusu hâline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Aziz Milletim;

Anayasa’mızda, “Basın hürdür, sansür edilemez” ifadesi ile güvence altına alınan basın özgürlüğü maalesef Türkiye’yi yönetenlerin korkusu hâline gelmiştir.

Toplumsal sözleşmemiz olan Anayasa’mızı çiğnemeyi alışkanlık hâline getiren iktidar, RTÜK aracılığı ile bir kez daha bu yüzünü göstermiştir.

Sözcü TV’den sonra bu kez de Halk TV’ye 10 gün ekran karartma cezası, yine Sözcü TV ve TELE 1’e de para cezası vermiştir.

Hatırlatmak isterim ki milletimizin hayatını karartanlar, ekranları karartarak bu gerçeği gizleyemezler.

Türkiye bir süredir bir korku tünelinden geçiyor.

Ve bu tünelin duvarları yalnızca karanlıkla değil, aynı zamanda demir parmaklıklarla örülüdür.

İnşa ettikleri tutukluluk çemberinde, gazeteciler, akademisyenler, belediye başkanları, öğrenciler, sanatçılar, siyasetçiler, hatta sosyal medya paylaşımı yapan vatandaşlarımız var.

Sayın Erdoğan ve ortakları, konuşan herkesi tehdit, yazan herkesi hedef, kendileri dışında seçilen herkesi potansiyel tutuklu hâline getirdi.

İktidarın bu düzeni özgür yurttaş değil, sessiz, suskun ve biat eden kalabalıklar istiyor.

Bu kabullenilebilecek bir durum değildir.

Aziz Milletim;

Haksızlığın ve hukuksuzluğun bu kadar cüretkâr olduğu bir dönem daha yaşamadık.

Keyfiliğin bu kadar normalleştiği bir başka dönem de görmedik.

Gerçek şudur ki; Gazeteci Fatih Altaylı’yı “Cumhurbaşkanı’na suikast yapacakmış” gibi bir algı üreterek Silivri’ye gönderen ve her fırsatta ekranları karartmayı alışkanlık hâline getiren bu iktidar korkuyor.

Gerçeği en iyi kendi bildiği için korkuyor.

Gideceğini en iyi kendi bildiği için hukuksuzca saldırıyor.

Hatırlatmak isterim, korkunun faydası yok.

Türkiye’nin kurtuluşu, baskı ve adaletsizlik değil, daha çok demokrasi, hukuk ve adalettir.

İYİ Parti olarak yalnızca ekranları karartanlara değil, geleceğimizi karartan bu düzene karşıyız!

Halkın haber alma hakkını savunmak sadece bir siyasi görev değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur.

Ve biz bu sorumluluğu sonuna kadar taşıyacağız.

Aziz Milletim;

Demokrasinin tam ve kâmil olarak işleyebilmesi için milletimizin kamusal kararlar hakkında doğru bilgi alması bir zorunluluktur.

Bu yüzden, hakikati dillendirebilen ve hatta eleştirebilen yayın organlarına ihtiyaç vardır.

Mevcut iktidar, halkın doğru bilgi almasını önlemek istemektedir. Gerçek çok can yakıcı olduğu için iktidar, kendi siyasal propagandasını yaparak yanlış ve yanıltıcı bilgilerle toplumu manipüle etmektedir.

Bilgi edinme ve doğru bilgi alma hakkı, demokratik devlet olmanın zorunlu şartıdır.

Son sözümüz şudur:

Gerçeği zincire vuramazsınız!

Sözü hapsedemezsiniz!

Milleti susturamazsınız!"

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Halk TV'ye 10 gün "karartma"

Özgür Özel'den Halk TV'nin karartılmasına tepki

Halk TV'den RTÜK'e özel yayın. Ece Üner'den imalı gönderme