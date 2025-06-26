Halk TV'den RTÜK'e özel yayın. Ece Üner'den imalı gönderme

Halk TV'ye verilen ekran karartma cezası sonrası Halk Ana Haber, penguen belgeseli yayınladı.

Görüntülerin ardından Halk TV Spikeri Ece Üner, penguenler hakkında bilgi verdi ve "Kuyrukları kısa ve ayakları vücutlarının gerisinde olduğundan rahatlıkla dimdik ayakta durabilirler. Bu kısmını herhalde bilmiyor çünkü rahatlıkla dimdik ayakta durabilen bir türse, penguene de ekranlarda yer yok" dedi.

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Halk TV'ye 10 gün "karartma"

Halk TV'ye verilen ekran karartma cezası sonrası Halk Ana Haber, penguen belgeseli yayınladı.