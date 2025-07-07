Halk TV'nin karartılmasına yargı 'dur' dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halk TV'nin karartılmasına yargı 'dur' dedi

RTÜK'ün Halk TV'yi karartma kararının yürütmesi durduruldu.

Halk TV için RTÜK’ün verdiği 10 günlük ekran karartma cezasında yargıdan flaş karar geldi. Yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Ankara 21. İdare Mahkemesi,RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istedi. Cezanın hukuki gerekçeleri, ceza verilirken hangi yasal dayanakların esas alındığı istendi.

Mahkeme RTÜK'e bu belgeleri sunması için 30 gün süre verdi.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, RTÜK tarafından SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak mahkeme SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını durdurmuştu. SÖZCÜ TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararmış oldu.

DETAYLAR GELİYOR...

Son Haberler
30 Ülke, Tek Gönül: Şavşat’ta Tasavvuf Festivali!
30 Ülke, Tek Gönül: Şavşat’ta Tasavvuf Festivali!
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kadın kaçtı, silahlı şoför kovaladı!
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kadın kaçtı, silahlı şoför kovaladı!
Kulüp açıkladı! Merih Demiral Alanyaspor'da
Kulüp açıkladı! Merih Demiral Alanyaspor'da
Mağarada kazılar yeniden başladı: 150 bin yıllık sırlar gün yüzüne çıkıyor
Mağarada kazılar yeniden başladı: 150 bin yıllık sırlar gün yüzüne çıkıyor
Faydaları saymakla bitmiyor! Kekik hasadı başladı
Faydaları saymakla bitmiyor! Kekik hasadı başladı