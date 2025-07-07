Halk TV'nin karartılmasına yargı 'dur' dedi

Halk TV için RTÜK’ün verdiği 10 günlük ekran karartma cezasında yargıdan flaş karar geldi. Yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Ankara 21. İdare Mahkemesi,RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istedi. Cezanın hukuki gerekçeleri, ceza verilirken hangi yasal dayanakların esas alındığı istendi.

Mahkeme RTÜK'e bu belgeleri sunması için 30 gün süre verdi.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, RTÜK tarafından SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak mahkeme SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını durdurmuştu. SÖZCÜ TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararmış oldu.

DETAYLAR GELİYOR...