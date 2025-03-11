Halk TV'nin ünlü ekran yüzü Rasim Ozan Kütahyalı röportajına sahip çıktı!

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla gündemin 1 numaralı maddesi haline gelen İmralı sürecine ilişkin Rasim Ozan Kütahyalı'yla yapılan bir söyleşi Halk TV'nin YouTube hesabından yayınlandı.

"Öcalan eve çıkmayı reddetmiş" başlıklı yayın, kanalın sosyal medya hesaplarından da "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" anonsuyla duyuruldu.

Kütahyalı'ya mikrofon uzatılması, yıllardır Halk TV'de program ve haber yapan Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'ın tepkisini çekti.

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4 gazeteci, Kütahyalı'nın Halk TV gibi bir platformda yer almasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde Halk TV ekranlarında yayınlanan "Yeni Bir Sabah" programında konuya değinen İsmail Küçükkaya ise Rasim Ozan Kütahyalı röportajını savundu.

Küçükkaya, "Sabah dört buçuktan beri bana yoğun şekilde mesajlar geliyor. Boykot taleplerine kadar giden mesajlar var. Birbirimizin sözlerine tahammül göstermemiz gerekiyor. Hoşlanmayabiliriz, görüşlerine de katılmayabiliriz ama bir dinleyelim bakalım ne söylüyor," ifadelerini kullandı.

Küçükkaya ayrıca, "Bu linç kültüründen kurtulmamız lazım. Halk TV'nin YouTube kanalında yapılan bir röportajdan büyük bir tartışma yaratılıyor. Burada bir mecra var ve kendisi son günlerde açılım süreci nedeniyle gündemde olan bir isim" dedi.

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"LİNÇ KÜLTÜRÜNDEN KURTULALIM ARTIK!"

Küçükkaya'nın sözlerinin tamamı şöyle:

'Sabah dört buçuktan beri bana yoğun şekilde mesajlar geliyor. Boykot yapılmasına kadar talepler söz konusu... Şimdi bakın birbirimizin sözlerine tahammül gösterebilmemiz lazım. Birbirimizi dinleyebilmemiz lazım. Hoşlanmayabiliriz, görüşlerine de katılmayabiliriz ancak bir dinleyelim bakalım neler söylüyor.

Ne demek istediğimi sizlere çok kısa da olsa anlatacağım. Çünkü çok popüler bir konuda çok fazla da söz etmek istemiyorum. Bana yüzlerce mesaj geldiği için. Halk TV'nin Youtube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile bir röportaj yapıldı. Bütün kıyamet bundan kopartılıyor. Ben de bunu anlamıyorum. Ne olduğunu, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Arkadaşlarıma da sordum onlarda bilmiyorlardı. Ancak sonuç olarak orası bir mecra... Orada Rasim Ozan Kütahyalı ki son günlerde açılım süreci sebebiyle kendisi çok gündemde bir isim olması sebebiyle bir söyleşi gerçekleştirilmiş. Ki tahminleri de doğru çıktı... Arkadaşlar bir röportaj gerçekleştirmiş. Ancak arkadaşlar bu linç kültüründen kurtulalım artık. Birbirimizi dinlemeyi öğrenelim. Bu bahsi şimdilik kapatıyorum...'