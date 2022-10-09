9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Artistik cimnastikte altın madalya geldi

Artistik cimnastikte altın madalya geldi

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, halka aletinde milli sporcu Adem Asil altın, İbrahim Çolak da bronz madalya kazandı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 18:59
Takip Et

Halka aletindeki performansıyla jüriden 15 bin puan toplayarak ilk sıraya yerleşen milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu

Artistik cimnastikte altın madalya geldi
+
Aa
-

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Halka aletindeki performansıyla jüriden 15 bin puan toplayarak ilk sıraya yerleşen milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmada Tayvan'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
2
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
3
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
6
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
7
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Kimileri yemeye ekmek bulamazken kimileri diş mücevheri derdinde
﻿Kimileri yemeye ekmek bulamazken kimileri diş mücevheri derdinde
﻿Kimileri yemeye ekmek bulamazken kimileri diş mücevheri derdinde
﻿Hull City'de serbest düşüş sürüyor
﻿Hull City'de serbest düşüş sürüyor
﻿Hull City'de serbest düşüş sürüyor
﻿Artistik cimnastikte altın madalya geldi
﻿Artistik cimnastikte altın madalya geldi
﻿Artistik cimnastikte altın madalya geldi
﻿Zafer Partisi Üsküdar İlçe Başkanı ve tüm yönetimi istifa etti
﻿Zafer Partisi Üsküdar İlçe Başkanı ve tüm yönetimi istifa etti
﻿Zafer Partisi Üsküdar İlçe Başkanı ve tüm yönetimi istifa etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.