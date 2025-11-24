Borsa İstanbul dalgalı bir seyir izlerken bu yıl 16 şirketin halka arzı yapıldı ve geçen yılsonunda talep toplaması tamamlanan Armada Gıda ile birlikte 17 şirket yılbaşından itibaren borsada işlem görmeye başladı.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, şubat ayında ara verilen ve eylülde yeniden başlayan halka arzlarda son 4 şirket geçmiş yıllardaki tavan serilerine imza atmaya başladı. 6 ayın ardından yapılan ilk halka arz olan Dof Robotik 10 tavan, Eco Green Enerji 11 tavan, Vakıf Faktoring ilk iki işlem gününde 2 tavan, Pasifik Holding ise tek işlem gününde tavan serisi gerçekleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arz izinlerine hız vereceği belirtilirken halka arzlara yatırımcı talebi ise geçmiş yılların altında kalmaya devam ediyor.

HALKA ARZ ENDEKSİNDE BU YILKİ YÜKSELİŞ YÜZDE 82,14

Pandemi ile birlikte yatırımcının artan borsa ilgisi ve hızlanan halka arzlarla şirketlerin borsa macerasının tavan serileriyle başladı. Öyle ki günlerce tavan tavan giden halka arz şirketleri milyonlarca yatırımcının rekor kırarak halka arzlara katılmasını sağlamış ve borsa yatırımcı sayısı da uzun yıllar takılı kaldığı 1 milyon civarı seviyesinden 8 milyonun üzerine çıkmayı başarmıştı.

Ancak 2025 borsa şirketleri için umutlu başlasa da oldukça dalgalı ve çoğu zaman kayıpla geçti. Borsa İstanbul BİST100 endeksi bu yıl sadece yüzde 11,11 yukarıda seyrederken halka arz endeksi ise yüzde 82,14 yükselmeyi başardı. Bu başarının ardından Tera Yatırım’ın bir fonunda iki halka arz hissesinin uzun süre yer almasının büyük etkisi olurken eylülde yeniden başlanan halka arzlardaki yeni şirketlerin tavan serileri de katkı verdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre bu yılki 16 şirketin halka arz büyüklüğü 40.92 milyar lira olurken halka arz yatırımcı sayısı ise 5.26 milyon olarak belirlendi.

İLK HALKA ARZLARDA İLK GÜNDEN DÜŞÜŞ OLDU

Eylül ayına kadar borsada işlem görmeye başlayan 13 şirketten 7 şirket ilk işlem gününde yüzde 10 yükselerek tavan yaparken 3 şirket halka arz fiyatının altına düştü, 3 şirket ise yüzde 10’un altında bir getiri sağladı. Geçen yıl talep toplaması tamamlanan ve ocak başında borsada işlem görmeye başlayan Armada Gıda tavan yapmadı, yılın ilk halka arzı Ege GYO ise tek tavan gerçekleştirebildi. Yılın ikinci halka arzı Gülermak tavan göremedi, Akfen İnşaat ise ilk gün yüzde 10 düşerek taban oldu. Mopaş 1 tavan yaptı, ardından gelen Seranit ise 4 tavan serisi gerçekleştirebildi. Bigen 1 tavan ile borsa macerasına başlarken Tera Yatırım’ın fonunda yer alan Destek Faktoring 5 tavan, eylülden itibaren Tera Yatırım’ın fonundan çıkan Vişne Madencilik ise 3 tavan serisi gerçekleştirebildi. Enda Enerji ise yüzde 6,25 düşüşle ilk işlem gününü geride bıraktı, Kalyon Güneş ise tavansız bir ilk gün geçirdi. Balsu yüzde 1,14 düşüşle borsaya girdi, şubattaki son halka arz Bulls ise 3 tavan serisi yaptı. Uzun süreç sonra eylüldeki ilk halka arz Dof Robotik 10 tavan serisi gerçekleştirmeyi başardı, Eco Green ise 11 tavan serisi yakaladı. Geride bıraktığımız hafta borsada işlem görmeye başlayan Vakıf Faktoring iki işlem gününde 2 tavan, Pasifik Holding ise ilk işlem gününde tavan oldu.

120-130 CİVARINDA HALKA ARZ BAŞVURUSU VAR

Tavan serileri yeni halka arzlarla yeniden dikkat çekmeye başlarken halka arz yatırımcısının da iştahı kabarmaya başladı. SPK yetkilileri de önümüzdeki günlerde halka arzların hızlanacağını vurguladı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 120-130 civarında halka arz başvurusu oluştuğunu belirterek, “Dosyaların tamamlanması biraz vakit alıyor ama şu anda piyasada zemin uygun olduğunu düşünüyoruz. Yeterince talep var. Son yaptığımız iki halka arz da bunu test ettik” dedi. Gönül, şöyle konuştu:

“Bundan sonra biraz daha hızlanarak devam edeceğiz. Piyasanın dinamiği açısından baktığınızda halka arzları aslında sürekli olarak devam etmek lazım. Kendi talebini oluşturmasıyla birlikte zaten yeni yatırımcıyı da çekiyor ve kendi talebini oluşturuyor. Bireysel yatırımcının talebi var ve bu da olduğu sürece halka arzlara devam edeceğiz” diye konuştu. Halka arzlarda da manipülasyona izin vermediklerini kaydeden Gönül, “O tarafta da çok dikkatli davranıyoruz. Piyasayı biraz talep işinde dikkatli davranarak özellikle bireysel talebin gelmesini önemli sayıyoruz. Ona bakarak halka arzlara devam edeceğiz” dedi.