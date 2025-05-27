'Halka sorulmadan anayasa değiştiriliyor!' CHP'li o isimlerden uyarı

Kaynak: Haber Merkezi
'Halka sorulmadan anayasa değiştiriliyor!' CHP'li o isimlerden uyarı

Tanju Özcan, Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmadan yapılabileceği uyarısında bulunarak muhalefete “ortak tavır” çağrısı yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidar ve bazı muhalefet partilerinin Anayasa değişikliği için gerekli olan 400 milletvekili desteğini bulabileceğini ve bunun halk oylamasına sunulmadan gerçekleştirilmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Özcan, “AKP, MHP, DEM ve türevleri 400 milletvekili oyu ile Anayasamızı, hem de halka sormaksızın değiştirmeye çalışıyorlar! Kaygım odur ki bu sayıya ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında CHP yönetimi ve diğer muhalefet bileşenlerine çağrıda bulunan Özcan, bu tehlikeye karşı ortak bir tavır alınması gerektiğini vurguladı. Özcan ayrıca, kendi partilerinden seçilen bazı milletvekillerinin de bu sürece destek verebileceği uyarısında bulunarak “Çare bulmalıyız” dedi.

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