Halka ucuz ürün satan 5 markete kilit vuruldu. Tabelaya 500 milyon lira harcayan Genel Müdür ruhsat için 200 bin TL vermedi

Samsun'un Atakum ilçesinde, ruhsat harcı ödenmediği için belediye tarafından mühürlenen Tarım Kredi Marketleri, uzun süre süren pazarlıklar sonucu kapanan mağazaların zararıyla karşı karşıya kaldı.

Atakum Belediyesi, Tarım Kredi Marketleri’ni ruhsatsız olduğu için mühürledi. Belediye yetkilileri, 2024 yılı için belirlenen 200 bin TL’lik ruhsat harcını almakta diretirken, Tarım Kredi Kooperatifi bu ücreti pazarlıkla düşürmeye çalıştı. Ancak bu inatlaşma, kapanan marketlerin zararı ile sonuçlandı ve bu zarar ruhsat harcını katladı.

İNDİRİM MECLİS KARARINA AYKIRI

Belediye Meclisi, 2024 yılı için ruhsat harcını 200 bin TL olarak belirlemişti. Tarım Kredi yetkilileri, bu ücreti 50 bin TL’ye indirmek için pazarlık yapmayı önerdi. Ancak, meclis kararına aykırı olarak böyle bir indirim mümkün değildi ve taraflar arasında çıkan anlaşmazlık 5 marketin kapanmasına yol açtı.

Belediye yetkilileri, Tarım Kredi’ye birkaç kez sözlü ve yazılı uyarı yaparak, ruhsat harcını yatırmalarını talep etti. Fakat 1 Kasım’a kadar ödeme yapılmadı ve sonunda Atakum Belediyesi, 5 marketi mühürlemek zorunda kaldı.

ZARAR 1 MİLYON LİRA

Tarım Kredi, belediyenin belirlediği 200 bin TL'lik harcı ödememek için taviz vermedi. Ancak her geçen gün kapanan marketlerin işletme kaybı, ödenecek harcın çok daha fazlasına mal oldu. Beş marketin kapanması, toplamda 1 milyon TL'lik bir zarara yol açtı.

Atakum Belediyesi yetkilileri, 2025 yılı itibariyle marketler için ruhsat harcının 200 bin TL'den 1 milyon TL’ye çıkacağını belirtti. Bu durumda, şu an için 200 bin TL'lik ruhsat harcının ödenmemesi, ilerleyen dönemde daha büyük bir mali yük doğuracak.

Tarım Kredi Kooperatifi, belediyeye ödenecek ruhsat harcını indirmeyi talep etti. Ancak, meclis kararının değişmeyeceğini belirten belediye, indirim taleplerini reddetti. Sonuç olarak, 5 marketin kapanması gibi büyük bir kayıp yaşandı.

ZARAR BÜYÜK

Tarım Kredi'nin 200 bin TL’lik ruhsat harcını ödememek için ısrarcı tavrı, 5 marketin kapanmasına neden oldu. Bu kapanmanın, belediyeye ödenecek harçtan çok daha büyük zararlara yol açtığı görülüyor. Peki bu zararı kim karşılayacak?

500 milyon TL’lik bir tabela değişimi bütçesi varken, sadece 200 bin TL’lik bir ruhsat harcı için belediye ile çatışmaya giren Tarım Kredi Kooperatifi, ekonomiye büyük zarar verdi. 5 marketin kapanması, bu ekonomik krizin küçük bir yansıması oldu.