Halkbank 3 imzayı birden açıkladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Halkbank 3 imzayı birden açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Voleybol Efeler Ligi ekibi Halkbank gaza bastı. Ankara takımı, 3 oyuncusunun sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, orta oyuncular Emre Tayaz, Tuna Uzunkol ile smaçör Yiğit Hamza Aslan'ın sözleşmelerini uzattı.

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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında orta oyuncu Yunus Emre Tayaz ile altyapımızdan yetişen genç orta oyuncumuz Tuna Uzunkol yola devam etme kararı almıştır. Diğer taraftan altyapımızdan yetişen genç smaçörümüz Yiğit Hamza Aslan da 2025-2026 sezonunda Halkbank formasıyla sahada olacak. Oyuncularımıza yeni sezonda başarılar diliyor, sağlıklı ve verimli bir yıl temenni ediyoruz." denildi.

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