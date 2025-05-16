Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti

Kaynak: İHA
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan 2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Halkbank, yarı finalde İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımına 3-0 mağlup oldu.

Halkbank, Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen organizasyonda 18 Mayıs Pazar günü üçüncülük maçında saat 17.00'de JSW Jastrzebski Wegiel (POL)-Aluron CMC Warta Zawiercie (POL) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

PERUGIA 3 HALKBANK 0

Salon: Atlas Arena, Lodz

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Perugia: Ben Tara, Ishikawa, Sole, Giannelli, Plotnytskyi, Loser, Colaci (L) (Herrera Jaime, Piccinelli)

Halkbank: Ma'a, Kooy, Mert Matic, Sotola, Leal, Yunus Emre, Volkan (L) (Sercan

Setler: 25-23, 25-23, 25-22

Süre: 97 dakika

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