Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti

Halkbank, Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen organizasyonda 18 Mayıs Pazar günü üçüncülük maçında saat 17.00'de JSW Jastrzebski Wegiel (POL)-Aluron CMC Warta Zawiercie (POL) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
PERUGIA 3 HALKBANK 0
Salon: Atlas Arena, Lodz
Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)
Perugia: Ben Tara, Ishikawa, Sole, Giannelli, Plotnytskyi, Loser, Colaci (L) (Herrera Jaime, Piccinelli)
Halkbank: Ma'a, Kooy, Mert Matic, Sotola, Leal, Yunus Emre, Volkan (L) (Sercan
Setler: 25-23, 25-23, 25-22
Süre: 97 dakika