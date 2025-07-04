Halkbank Genel Müdürü Arslan'dan kuzenine 'kıyak'

Düzenleme: Kaynak: NEFES Gazetesi
Halkbank Genel Müdürü Arslan'dan kuzenine 'kıyak'

Kamu bankası Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın kuzeninin yöneticisi olduğu YDA Group'a 250 milyon dolarlık kredi sağlanırken İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ndeki Halkbank binasının inşaat ihalesi de verildi.

Türkiye'deki ekonomik sorunlar her geçen gün vatandaşa daha ağır bir şekilde kendini gösterirken kamu kaynakları yandaşa, eşe dosta peşkeş çekilmeye devam ediyor.

Kamu bankaları bu sömürünün en çok görülen yüzlerinden biri.

Kamu bankası olan Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan'ın kuzenin yöneticisi olduğu YDA Group'a sağlanan bazı olanaklar dikkat çekti.

GENEL MÜDÜR OLDU EŞE DOSTA İHALE VE KREDİ SAĞLADI

Osman Arslan, 2017'de bankanın genel müdürü olarak yönetim kuruluna girdi.

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Osman Arslan

NEFES'ten Tarık Işık haberi ile; Arslan'ın kuzenleri ve YDA Group'un yöneticileri Hüseyin ve Cüneyt Arslan kardeşlerin aldığı kredi ve ihaleler gündem edildi.

Halkbank, 2019'da inşaat, havacılık, sağlık ve tarım gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Ankara merkezli YDA Group’a 250 milyon dolar döviz kredisi verdi.

İNŞAAT UZADI FİYAT REVİZE EDİLDİ

YDA Groupa'a kredinin yanı sıra Ataşehir'deki İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde Halkbank binasının yapım ihalesi verildi.

İnşaat süresinin uzaması sonucu 4 defa fiyat revize edildi ve YDA’ya fazladan ödeme yapıldı.

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