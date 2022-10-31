Halkbank personel alacak

Halkbank, 28 Müfettiş Yardımcısı, 35 İç Kontrolör Yardımcısı, 300 Uzman Yardımcısı, 7 Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, 5 Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı ve bin Servis Görevlisi alacak.
Adaylar başvurularını 13 Kasım 2022 tarihine kadar İstanbul Üniversitesi’nin halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle elektronik olarak yapacak.
BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR
Türk vatandaşı olmak
Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak
Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak
Bankacılık Kanununa göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak
İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak veya Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak
Müfettiş Yardımcısı alımı için Lisans mezunları için 1 Ocak 1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak
İç Kontrolör Yardımcısı alımı için 1 Ocak 1995 ve sonrası doğumlu olmak
Uzman Yardımcısı alımı için 1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak
Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı alımı için Lisans mezunları için 1 Ocak 1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak
Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı alımı için 1 Ocak 1995 ve sonrası doğumlu olmak
Servis Görevlisi alımı için 1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak, Başvuru yapılacak ilde ikamet ediyor olmak
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