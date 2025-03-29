Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyonu artırdı! Nisan'a özel ödemeler

Kaynak: Haber Merkezi
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyonu artırdı! Nisan'a özel ödemeler

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Kamu Bankalarından Nisan Ayına Özel Artış!

Emekliler için Nisan ayı müjdelerle geldi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, emekli maaş promosyonlarını artırma kararı aldı. Bu karar, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü.

Kamu bankalarının Nisan ayına özel olarak başlattığı bu promosyon ödemeleri, emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak. Emekliler, maaşlarını bu bankalara taşıyarak veya mevcut maaşlarını bu bankalarda tutarak promosyonlardan yararlanabilecekler.

Başvuru Süreci

Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emeklilerin, ilgili bankaların şubelerine veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sürecinde, emeklilerden genellikle emekli maaşlarını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü isteniyor.

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Promosyon Miktarları Arttı

Yapılan düzenleme ile emekli maaş promosyonları, maaş aralıklarına göre farklılık gösterecek şekilde artırıldı. Yeni promosyon miktarları şu şekilde belirlendi:

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuyor. Kampanya 30 Nisan 2025'te sona eriyor.

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

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