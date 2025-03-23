Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duyurdu: Listede adı olanlar şubeye gitmeli

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025 yılında zaman aşımına uğrayacak mevduat hesaplarıyla ilgili önemli bir duyuru yayımladı. Bu duyuru, hesap sahiplerinin haklarını korumak ve bankacılık işlemlerinde şeffaflığı sağlamak amacıyla yapıldı. İşte duyurunun detayları:

Zamanaşımı Nedir?

Bankalardaki mevduat hesapları, belirli bir süre boyunca hiçbir işlem yapılmadığında zaman aşımına uğrar.

Zamanaşımı süresi, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nda belirlenmiştir.

Zamanaşımına uğrayan hesaplardaki paralar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilir.

Kamu Bankalarının Duyurusu:

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025 yılında zaman aşımına uğrayacak mevduat hesaplarının listesini yayımladı.

Türkiye'de her yıl milyonlarca lira değerindeki para, müşterilerin 10 yılı aşkın süre boyunca banka hesaplarında herhangi bir harekette bulunmaması nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.

Konuya ilişkin yeni bir bilgilendirme mesajı paylaşan kamu bankaları, internet sitelerinden yaptıkları duyuru ile gelecek yıl için geçerli olacak zaman aşımı başvuru süresinin 15 Haziran 2025 olarak belirlendiğini ilan etti.

BAŞVURMAYANLARIN PARASI HESAPLARINDAN ÇEKİLECEK

Unutkanlık başta olmak üzere birçok farklı nedenden ötürü 10 yılı aşkın süredir banka hesaplarında bulunan bakiyeye dokunmayan herkesi kapsayan uygulama nedeniyle bankalar, ilerleyen süreçte yeni mağduriyetlerin yaşanmasını engellemek amacıyla müşterilerini tebligat yoluyla uyarmakta.

50 liranın üzerinde bakiyesi bulunan hesaplar için müşterilerin kayıtlı ikametgah adreslerine bildirimde bulunan bankalar, bu sınırın altında kalan miktarlar içinse herhangi bir bildirim yapmayacak. Konuya ilişkin yayınlanan uyarı metninde şu ifadelere yer verildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. 2023 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, Bankamız internet sitesinde dört ay müddetle ilan edilecektir.

Listede bulunan mudilerimizin en geç 15 Haziran 2025 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

15 Haziran 2024 tarihine kadar işlem yapılmaması halinde yasa gereği zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Müşterilerimize duyurulur.