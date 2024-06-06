Halkbank’ın Ayhan Bora Kaplan’a kredi verdiği haberine jet sansür

Gazeteci Timur Soykan’ın gündeme getirdiği Halkbank tarafından Ayhan Bora Kaplan’ın para akladığı birçok şirkete 550 milyon liradan fazla kredi verildiği haberine yayın yasağı getirildi.

Sansürü sosyal medya hesabından duyuran Soykan, “Halkbank'ın mafyaya kredi verdiğini ortaya koyan haberim sansürlendi. Halkbank'ın yönetiminde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de var. RTÜK, haberin yapılmaması için TV kanallarını arıyor. Suçlarını böyle gizliyorlar. Hep birlikte bu sansüre, bu zorbalığa, bu suça karşı durmalıyız” ifadelerine yer verdi.

HABERDE NE YAZIYORDU?

Soykan, Halkbank’ın Ayhan Bora Kaplan’ın para akladığı birçok şirkete 550 milyon liradan fazla kredi verdiğini ortaya çıkarmıştı.

KAPLAN'IN ŞİRKETLERİNE 550 MİLYON LİRADAN FAZLA KREDİ

Haberde yer alan bilgilere göre, MASAK raporunda, Halkbank'ın Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine kredi sağladığı bir tablo yer alıyor. 2021-2022 yıllarında 25 kredi verilmiş. Raporda, Halkbank'ın Kaplan'ın şirketlerine en az 550 milyon 515 bin lira kredi verdiği bilgisi bulunuyor.