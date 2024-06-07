Halkbank'ın Ayhan Bora Kaplan'a verdiği kredilerin belgesi ortaya çıktı. Halkbank yönetiminde olan RTÜK Başkanı yalanlamıştı

Geçtiğimiz gün, Ayhan Bora kaplan soruşturmasına, MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) gönderdiği raporda dikkat çeken detaylar ortaya çıkmıştı. Gazeteci Timur Soykan, Halkbank’ın Ayhan Bora Kaplan’ın para akladığı pek çok şirkete 550 milyon liradan fazla kredi verdiğini ortaya çıkarmıştı.

Halkbank’ın yönetiminde yer alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, bu söylemleri yalanlayan açıklamasının ardından Timur Soykan, Halkbank tarafından Ayhan Bora Kaplan’ın şirketlerine verilen kredilerin belgelerini açıkladı.

Timur Soykan, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, “Alın size belge: Soldaki MASAK raporunun kapağı, sağdaki Halkbank'ın Ayhan Bora Kaplan çetesinin kara para akladığı şirkete verdiği yüz milyonlarca liralık kredilerin belgesi. Kimmiş yalancı!” ifadelerini kullandı ve MASAK raporunda söz konusu kredilerin mevzuata aykırı olarak verildiğinin aktarıldığını ifade etti.

Normal bir ülkede, bu skandaldan sonra o bankanın yönetim kurulunda yer alan kişilerin koltuklarında bir gün bile oturamayacağını, yargılanacağını belirten Soykan, “Ama Türkiye'de hem RTÜK başkanlığı hem de Halkbank Yönetim Kurulu koltuğunda oturan Ebubekir Şahin, zeytinyağ gibi üste çıkıyor, haberi sansürlüyor. Halkın parasını mafyaya dağıttığı iddia edilenler hesap vermiyor, gazetecileri tehdit ediyorlar. Tüm belgeler ortada ama fayda etmiyor. Halk sessiz izlerken onların sesi gür çıkıyor.” açıklamasında bulundu.

EBUBEKİR ŞAHİN YALANLAMIŞTI

Halkbank’ın yönetiminde bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Timur Soykan’ın ifadelerini yalanlamış ve “İlgili mahkemenin verdiği yayın yasağı ortadayken ve halkımızın bankası Halkbank’ın resmî yalanlamalarına rağmen halen gerçek dışı kredi haberleri dolaşıma devam etmektedir. Halk Bankasını, şahsımı ve Üst Kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinen, işi gazetecilikten başka her şey olan birilerinin, uzmanlarımızın medya kuruluşları ile irtibatlarına yönelik çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz.” ifadelerini kaydetmişti.

Yaptığı açıklamada, “RTÜK İletişim Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK’e ulaştığında görevli uzman personelimiz tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yapmaktadır.” ifadesini kullanan Şahin, uyarıların sansür olmadığını, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı uyarılar olduğunu ileri sürmüştü.

Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması halinde idari yaptırım ve hukuki hak arayışlarının gündeme geleceğini ileten RTÜK Başkanı, “Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur. “ demişti.

HABER SANSÜRLENMİŞTİ

Gazeteci Timur Soykan, Halkbank tarafından Ayhan Bora Kaplan’ın para akladığı birçok şirkete 550 milyon liradan fazla kredi verdiğini gün yüzüne çıkardığı haberine sansür geldiğini açıklamıştı. Söz konusu habere gelen yayın yasağını, “Halkbank'ın mafyaya kredi verdiğini ortaya koyan haberim sansürlendi. Halkbank'ın yönetiminde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de var.” ifadeleriyle duyuran Soykan, RTÜK’ün haberin yapılmaması için televizyon kanallarını aradığını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Timur Soykan, Ayhan Bora Kaplan’ın para akladığı şirketlere, Halkbank tarafından 550 milyon TL’den fazla kredi verildiğini ortaya çıkarmıştı. Soykan’ın haberinde yer alan bilgilere göre, MASAK raporunda Ayhan Bora Kaplan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışma kayıtlarında 2020 yılına kadar ‘Garson (Servis elemanı)’ olarak göründüğü ve banka hesaplarında bir hareket bulunmadığı belirtilmişti

2020 yılı ve sonrasında, hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri yapıldığı ve söz konusu paranın kaynağının suç olduğu ifade edilmişti.

KAPLAN’IN ŞİRKETLERİNE EN 550 MİLYON LİRA KREDİ

MASAK raporunda Halkbank’ın bu şirkete verdiği krediler bir tablo ile aktarıldı. 2021-2022 yıllarında 25 kredi verildiği iletilirken Halkbank’ın Ayhan Bora Kaplan’ın şirketlerine en az 550 milyon 515 bin lira kredi verdiği kaydedildi.