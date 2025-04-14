Halkbank'ın Nisan özel promosyonu! Rakamlar yeniden belirlendi

Halkbank, Nisan ayına özel emekli promosyon kampanyasının detaylarını duyurdu. Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden SGK emeklileri, maaş tutarlarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecekler.
Bankadan birden fazla emekli maaşı alan müşterilerin promosyon tutarı ise maaş tutarları toplamına göre hesaplanacak.
Halkbank'ın bu özel Nisan ayı promosyonundan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Başvurular Halkbank şubeleri ve dijital kanallar aracılığıyla yapılabiliyor.
Halkbank Mobil
Halkbank Mobil’de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Emeklilik İşlemleri Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden başvurmuş olduğunuz promosyonu izleyebilir veya iade edebilirsiniz.
İnternet Şube
Halkbank İnternet Şube’de Başvuru menüsünde Emekli Başvuru başlığı altında yer alan Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilir, Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden izleme ve iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Ne Kadar Promosyon Alacağım?
Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL
8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL
10.000 TL
20.000 TL ve üzeri
12.000 TL
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Yapılan promosyon başvurularında, varsa önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilebilecektir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.