Halkbank’ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

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Halkbank’ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Halkbank’ın rakibi belli oldu. Temsilcimizin mücadele edeceği dörtlü final 16-18 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini ile karşılaşacak.

Polonya'nın Lodz kentinin 16-18 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final organizasyonun yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İtalyan ekipleri arasındaki çeyrek finalde Mint Vero Volley'i eleyen Sir Sicoma Monini, Halkbank ile eşleşti.

Turnuva ağacının diğer tarafında ise Polonya takımları Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta Zawiercie yer aldı.

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