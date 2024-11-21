Halkı uyandırıcı bilgi yaymak suçu!

Eski AKUT Başkanı ve dünyaca ünlü dağcı Nasuh Mahruki, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Tutuklama gerekçesinde “kaçma şüphesi” bulunduğu öme sürüldü!’

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu”, 2022 yılında, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Türk Ceza Kanunu’na 217’nci maddesinden sonra gelmek üzere şu şekilde eklenmiştir.

MADDE 217/A - (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”

Anayasa Mahkemesi, maddenin, Anayasa’ya aykırı olduğuna dair başvuruyu reddetmiştir.

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Konu, hukukçular arasında tartışılmaktadır, çünkü bir bilginin halkı yanıltıcı olup olmadığının anlaşılması için o bilginin doğru veya yanlış olduğunun ispatlanması gerekir.

Nasuh Mahruki, tutuklanmasına gerekçe gösterilen X mesajında, elektronik seçimlere geçiş hazırlığı yapıldığını, bu sistemde oy çalmanın çok kolaylaşacağını, iktidarın geçmiş seçimlerde ölülere bile oy kullandırdığını, sayısız yabancıya vatandaşlık dağıttığını, bu sebeple CHP’nin tedbir alması gerektiğini, YSK üyelerinin önceki seçimlerdeki uygulamalarıyla Anayasal düzeni hükümsüz bırakmaktan yargılanacağını ifade etmiştir.

* “Ölülere oy kullandırmak” konusu, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in 12 Eylül 2010’da yapılan referandum için “gerekirse mezardakileri kaldırıp evet oyu kullandırın” şeklindeki mesajıyla gündeme gelmiş ancak bu konuda herhangi bir ceza soruşturması yapılmamıştır. Yani devlet, ölüler adına oy kullanılıp kullanılmadığını araştırmamıştır. Dolayısıyla, bu yöndeki iddianın halkı yanıltıcı bilgi olduğu iddia edilemez.

* Elektronik seçimler ABD’de uygulanmaktadır. Nitekim YSK üyeleri, sistemi ABD’de araştırdıktan sonra elektronik seçime geçilebileceğini açıklamıştır. ABD’de ise sistemin güvenilmez olduğuna dair itirazlar yapılmaktadır. Yani sistemin güvenilir olmadığı, dünya gündemindedir.

* İktidarın yabancılara vatandaşlık dağıtığı ise İçişleri Bakanları tarafından zaman zaman resmen açıklanmaktadır. Yani bilgi doğrudur.

* Öyleyse, Mahruki’nin halkı yanıltıcı bilgi yaydığı iddiası hiçbir somut veriye dayanmadığı için gerçeği yansıtmamaktadır.

Tam aksine, Mahruki’nin bu mesajla, halkı uyandırmaya çalıştığı söylenebilir.

Halkı uyandırmaya çalışmak ise “halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket etmek” olarak yorumlanamaz.

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Mahruki de savcılık ifadesinde ‘’Benim gibi birçok sosyal medya kullanıcısı elektronik oylama yönteminin Türkiye için uygun olmadığı yönünde birçok paylaşım yapmıştır. Bu paylaşımları yapmamdaki amaç halkı yanıltarak kamu düzenini ya da kamu barışını bozmak olmayıp bilakis ülkede adil ve dürüst seçim yapılarak halkın da güvenini kazanmış olan seçim neticesinde iç cepheyi daha güçlü ve birleşmiş hale getirmektir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suç işleme kastıyla hareket etmedim’” ifadelerini kullandı.

Kararda, “14 Kasım tarihinde yakalama kararı düzenlenmiş olması ve 6 gün sonra savunmasının alınabildiği de gözetilerek kaçma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi" ifadesi de kullanıldı. Oysa yakalama kararı, Mahruki’ye tebliğ edilmemiş, bunun yerine, akşam vakitlerinde evine sivil polisler gönderilmiştir. Mahruki’nin evin önümde bekleyenlerin sivil polis olup olmadığın bilmesi mümkün değildir ve bu sebeple tedbirli davranmıştır. Hakkında yakalanma kararı olduğunu avukatı aracılığıyla beşinci gün öğrenmiş ve ertesi gün savcılığa giderek ifade vermiştir. Yani kaçma şüphesi yoktur! Öyleyse tutuklama kararı hukuka uygun değildir.