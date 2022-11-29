﻿Halkın beklediği çözüm umudu nerede?

"Altılı Masa", "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi" için bir tanıtım toplantısı yaptı. Anayasa'nın 84 maddesinde değişiklik planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen modern padişahlık sistemi değişecekse böyle bir hazırlık yapmak şarttı. Öneri paketinde, 2012'de bütün partilerin katılımı ile kurulan özel komisyonda mutabakata varılan 60 maddenin esas alındığını, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan açıklamıştı.

Bu toplantı, 6'lı masa liderlerinin ve kadrolarının kamuoyu önünde bir birlik görüntüsü vermesi bakımından psikolojik değer taşır... Bunun dışında bir etkisi yoktur. Tabii kuvvetler ayrılığı temelinde hukuk devletinin yeniden sağlanması, halkın temel ihtiyacıdır ve ekonominin de düzgün işlemesi buna bağıdır ama kitleler çoğunlukla bunun farkında değildir. Kitleler, doğrudan ekonomik sorunlarla ilgilenir... "Ekonomiyi düzeltecek olan hukuk devletidir" demek, yeterli olmuyor... Tek tek sektörel vaatlerde bulunmanın ötesinde, ekonominin düzeltileceğine dair genel bir umut oluşturmak gerekir... Tabii bunun için de radikal çözümlerinizin olması gerekir ki seçmen için inandırıcı olsun.

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Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sanki önemsiz bir ayrıntıymış gibi konuşmalar yapılıyor. Tam tersine böyle bir seçimde adayın kimliği ve kişiliği, en önemli konudur.

Yapılan tartışmalarda, programlarda, hiç kimsenin bir Cumhurbaşkanı adayında aranması gereken niteliklerden bahsettiğini duymadım! Bu yönde yazılmış bir makale bile yok! Kimse ehliyet ve liyakat aramıyor demektir bu... Bu kadar önemli bir makama aday olmak için popüler olmak veya yakın geçmişte siyasi bir varlık göstermiş olmak yeter mi?

SURİYE'NİN TÜRKİYE İLE DİYALOG ŞARTLARI...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Toplantısı'na yaptığı konuşmada, "Suriye'nin çatışma, insani kriz ve terör sarmalından kurtulması için İslam ülkeleri daha güçlü bir irade ortaya koymalı, siyasi çözüm çabalarına etkin destek vermelidir. Biz de bu konuda gereken adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

Bu arada Erdoğan'ın "darbeci" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkışmasından sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşme yapılabileceğine ilişkin açıklamaları üzerine Suriye Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pierre Butros Merjane, "Türkiye ile bir diyalog zemini oluşabilir ancak öncelikle Türkiye terörist çeteleri finanse ederek, eğiterek Suriye topraklarını işgal ettiğini kabul etmeli. İkincisi, Suriye topraklarından çekilmeye hazır olduğunu belli etmeli." diye bir açıklama yaptı.

"Türkiye'nin PKK konusundaki endişelerini anladıklarını" söyleyen Merjane, Türkiye'nin ulusal güvenlikle ilgili endişelerine dair Adana Anlaşması'nı işaret ederek, "Bu anlaşmanın düzenlendiği zamanlarda Türkiye'nin Suriye'deki Kürt varlığına dair saldırgan bir tutumu ya da korkusu yoktu." diye saçmaladı...

Türkiye, Kürt varlığına saldırmıyor, Batı tarafından desteklenen terör örgütleriyle mücadele ediyor...

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Suriye, konuya Merjane'nin zihniyetiyle yanaşırsa Türkiye ile sorunlarını çözemez. Suriye, Türkiye ile barışık olmalıdır ki kendi iç huzurunu sağlayabilsin... Tabii aynısı Türkiye için de geçerlidir.

Türkiye'nin siyasi iktidarı, ABD projesi uygulayıp Suriye'de rejimin değişmesi için silahlı grupları destekledi, bir kısmını kendisi organize etti... Bu sebeple Suriye'nin hemen yumuşaması beklenemez.

Merjane'nin "İstanbul Taksim'de gerçekleşen bombalı saldırıların arkasından Türkiye tarafından Suriye topraklarında desteklenen silahlı gruplardan birinin çıkmasına şaşırmayacağım. Terör sınır tanımaz, Suriye'de desteklediğiniz terör sizi Türkiye'de vurabilir." sözleri ise manidar...