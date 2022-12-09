Hiranur Vakfı'nın kapatılması için başvuruda bulunuldu

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli'yle dini nikahla ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması olayı tarikatlardaki skandallar listesine eklendi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Mehmet Oflaz’ın haberine göre; Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Hiranur Vakfı'nın kapatılması için bugün Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

"DİNİ VAKIF KURULMASI YASAKTIR"

"Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun"un yürürlükte olduğu belirtilen dilekçede, "Bu kanun gereğince dini bir vakıf kurulması yasal olmadığı gibi yasaktır. Söz konusu vakfın kuruluşuna onay veren adli ve idari organlar da suç işlemişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

MEDENİ KANUN HATIRLATMASI

Dilekçede, Türk Medeni Kanunu'nun 101. maddesindeki şu ifadeler hatırlatıldı:

'Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.

"ORTAÇAĞCI VAKIFLAR VE CEMAATLER KAPATILMALIDIR"

Dilekçede özetçe şunlar kaydedildi:

Kendi kızını 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bıraktıran bir kişinin kurucusu olduğu vakfın çocuklarla temas kurabilme olanağına sahip olması Cumhuriyetin tüm niteliklerine aykırıdır. Kaldı ki vakfın herhangi bir cemaat mensubunu desteklemek amacıyla kurulamayacağı da Türk Medeni Kanunu'nun emridir.

Cinsel istismar şüphelisi olan baba Yusuf Ziya Gümüşel’in kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesindeyse ‘eğitimler’ devam etmektedir. Ülkemizin geleceği olan küçücük çocuklar muhtemel sapıkların ellerinde ortaçağcı fikirlerle zehirlenmektedir. Bu nedenle tüm ortaçağcı vakıflar ve cemaatler kapatılmalıdır. İşbu dilekçemizde Hiranur Vakfı'nın kapatılması için yasal başvuru yapma yetkisi ve göreviniz olduğunu hatırlatıyor talep ediyoruz.

ÖZEL GÜVENLİK MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Bölge müdürlüğü önünde açıklama yapmak isteyen partililere özel güvenlik müdahale etmeye çalıştı. HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina engelleme girişimine sert tepki gösterdi.

Akbina, "Çocuk katillerine engel olun, çocuk tecavüzcülerine engel olun. Bize engel olamazsınız. Artık yeter. Biran önce bu vakıflar kapatılmalı" dedi.