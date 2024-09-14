Halkın sağlığıyla böyle oynanıyor. Son kullanma tarihleri dolapta siliniyor

Halkın sağlığıyla böyle oynanıyor. Son kullanma tarihleri dolapta siliniyor
Kaynak: DHA

Zabıta ekipleri gıda toptancısında denetim yaptı. Son kullanma tarihleri geçen yüzlerce ürüne el konuldu. Görevliler son kullanma tarihi olmayan ürünler için "dolapta siliniyor" ifadesini kullandı.

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Halkın sağlığıyla böyle oynanıyor. Son kullanma tarihleri dolapta siliniyor 1

Avcılar'da bir gıda toptancısındaki denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş, üretim yeri ve etiketi olmayan sucuk, et ürünleri, peynir, helva, zeytin ve zeytinyağları bulundu.

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Halkın sağlığıyla böyle oynanıyor. Son kullanma tarihleri dolapta siliniyor 2

İş yeri denetimin ardından mühürlendi.

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Halkın sağlığıyla böyle oynanıyor. Son kullanma tarihleri dolapta siliniyor 3

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir gıda toptancısında denetim yaptı.

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Halkın sağlığıyla böyle oynanıyor. Son kullanma tarihleri dolapta siliniyor 4

Dondurucularda standartlara uymayan çok sayıda ürün olduğunu belirleyen ekipler, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bilgi vererek kapsamlı denetim için ekip istedi. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen görevliler, ürünleri tek tek kontrol etti.

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Halkın sağlığıyla böyle oynanıyor. Son kullanma tarihleri dolapta siliniyor 5

Denetimler sırasında ürünlerin birçoğunun son kullanma tarihinin geçtiği görüldü. Kavurmaların son kullanma tarihinin 2023 yılı Şubat ayı olduğu ve çok miktarda benzer et ürünü bulunduğu tespit edildi.

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Halkın sağlığıyla böyle oynanıyor. Son kullanma tarihleri dolapta siliniyor 6

Derin dondurucuda veya saklama yerlerinde bulunan ambalajı bozuk, küflü peynir, zeytin ve helvalara el konuldu. Dondurucuda istiflenen tabakların içinde nerede ve hangi koşullarda hazırlanarak paketlendiği bilinmeyen kıymaların olduğu görüldü.

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Halkın sağlığıyla böyle oynanıyor. Son kullanma tarihleri dolapta siliniyor 7

Hatay'dan getirildiği öne sürülen etiketsiz ve üretim bilgileri bulunmayan zeytinyağı şişe ve tenekelerinin incelenmesine de karar verildi. Ekipler, iş yerini de mühürledi.

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Halkın sağlığıyla böyle oynanıyor. Son kullanma tarihleri dolapta siliniyor 8

'DOLAPTA YAZILAR SİLİNİYOR'

Denetim yapılan gıda toptancısındaki görevli, zabıta ve gıda mühendislerine "Dolapta yazılar siliniyor. Satıldığı zaman bunlara etiket yapıştırıyoruz" dedi. Görevli ayrıca son kullanma tarihi geçen ürünleri yanlışlıkla yeni ürünlerin arasında muhafaza ettiklerini de söyledi.

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