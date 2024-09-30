Hallaç'lı üç günde üç muhtarını toprağa verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Hallaç'lı üç günde üç muhtarını toprağa verdi

Hallaçlı Mahallesi Hakkı üç günde ,üç muhtarını toprağa verdi.

İstanbul - Ahmet Refik Bek / Yeniçağ

Hallaçlı Mahallesi Muhtarı Yavuz Aydın’ın rahatsızlığı nedeniyle hastanede yattığı için yerine vekil olarak bakan 1. Aza İsmail Çetin, üç gün önce aniden vefat etti.

İsmail Çetin’in toprağa verilmesinin ardından , hastanede tedavi gören Yavuz Aydın’ın ölüm haberi Hallaçlı Mahallesine ulaştı . Daha bu haberin etkisi geçmemişken Halllaçlı Mahallesi Eski Muhtarı Behçet Argın’ın ölüm haberi geldi .

Üç günde mevcut muhtar, muhtar vekili ve eski muhtarını toprağa veren Hallaçlı Köyü halkı büyük şok yaşadı.

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