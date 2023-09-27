Haller'den itiraf: Kaçan şampiyonluk kanserden daha çok acı veriyor

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Sebastian Haller, geçen sezon son haftada kaçan şampiyonluk için flaş bir itirafta bulundu. Haller, ''Kanserden daha çok acı veriyor'' ifadelerini kullandı.

Haller'den itiraf: Kaçan şampiyonluk kanserden daha çok acı veriyor

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Sebastian Haller, Bild'e özel röportaj yaptı.

Dortmund'un son anda şampiyonluğu Bayern Münih'e verdiği sezon için konuşan Haller, "Bundesliga şampiyonluğunu kaybetmek kanser teşhisi konmasından daha kötüydü. O gün, hastalığı öğrendiğim günden fazla acı hissettim" ifadelerini kullandı.

Haller son olarak, "Eğer hastaysanız, bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bunu kabullenmeli ve üstesinden gelmelisiniz. Ama o zaman şampiyonluk elimizdeydi, kendi kaderimizi kendimiz belirleyebilirdik. Ne yazık ki hata yaptığımızı ve kötü kararlar verdiğimizi acı bir şekilde kabul etmek zorundayız" dedi.

Fildişili futbolcu, geçen yıl 18 Temmuz'da testis kanserine yakalanmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Haller, daha sonra Ocak ayında sahalara geri dönmüştü.

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