Hallyuwood'un genç yıldızı evinde ölü bulundu

Güney Kore sinema endüstrisi, “Hallyuwood” olarak anılan devasa bir popüler kültür akımı içinde büyük bir trajediyle sarsıldı. 24 yaşındaki ünlü oyuncu Kim Sae-ron, Pazar günü Seul’deki evinde ölü bulundu. Polis yetkilileri, genç oyuncunun ölümünü doğrularken, olayla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

Polis kaynaklarına göre, Kim Sae-ron’un cansız bedeni bir arkadaşı tarafından bulundu ve yetkililere haber verildi. Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı belirtilirken, ölüm nedeninin netleşmesi için adli tıp raporunun beklendiği bildirildi.

GENÇ YAŞTA BÜYÜK BAŞARILAR

Kim Sae-ron, 2010 yılında vizyona giren The Man from Nowhere filminde sergilediği üstün performansla tanındı. Eski bir özel ajan tarafından kurtarılan kaçırılmış bir çocuğu canlandıran Sae-ron, bu rolüyle Güney Kore’nin prestijli film ödüllerinde “En İyi Genç Oyuncu” ödülünü kazandı.

Kariyeri boyunca farklı türlerde roller üstlenerek yeteneğini kanıtlayan Sae-ron, birçok önemli yapımda yer aldı. Oyunculuğu sadece dramalarla sınırlı kalmayıp aksiyon ve romantik yapımlarda da kendini gösterdi.

TRAFİK KAZASI VE KARİYERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Kim Sae-ron’un kariyeri, 2022 yılında yaşadığı alkollü araç kullanımı kazasının ardından ciddi bir darbe aldı. Güney Kore’de oldukça katı olan kamuoyu baskısı nedeniyle birçok projeden çıkarıldı ve imajı büyük zarar gördü. O tarihten sonra oyunculuk kariyerinde duraklama yaşayan Sae-ron, ekranlardan uzak kaldı.

Genç oyuncunun ani ölümü, Güney Kore’de büyük üzüntü yaratırken, hayranları ve meslektaşları sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşmaya başladı. Kim Sae-ron’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.