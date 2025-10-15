ABD'nin Alaska eyaletinin batısını vuran Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1500'den fazla kişi yerinden oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, hafta sonu Alaska'nın batısını vuran Halong Tayfunu, şiddetli yağış ve fırtınaya yol açtı.

Yetkililer, tayfunun ardından sele kapılan 51 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise cesedine ulaşıldığını aktardı.

Bazı yerleşim yerlerinde evlerin temellerinden sökülüp sulara kapıldığını belirten yetkililer, bazı köylerin tamamen sular altında kaldığını duyurdu.

Yetkililer, tayfun nedeniyle 1500'den fazla kişinin yerinden olduğunu, bölge sakinlerinin sığınaklara ve şehir merkezlerine tahliye edildiğini ifade etti.