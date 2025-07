Halsey İstanbul’da tarih yazacak: Konser kaydı geliyor!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'li pop müzik sanatçısı Halsey, İstanbul'da vereceği konser öncesinde Türkiye'nin tanıtımına destek verecek bir adım attı.

Sanatçı, hayranlarıyla bir araya geleceği konseri, "Istanbul Experiences" adıyla resmi konser kaydı olarak yayımlamaya karar verdi. Halsey, bu çalışmasıyla İstanbul ve Türkiye'nin küresel sahnede tanıtımına destek olacak.

Konser, İstanbul'un kültürel zenginliğini ve Türkiye'nin yaratıcı enerjisini yalnızca müzikseverlere değil, dünya medyasına da gösterecek. Bu kayıt, Türkiye'yi yalnızca turistik bir destinasyon olarak değil, duygusal ve sanatsal bir ilham kaynağı olarak konumlandıracak.

Daha önce yaptığı paylaşımlarda Türkiye'ye olan sevgisini açıkça belirten Halsey, İstanbul'u "en sevdiğim şehir, adeta evim gibi," Türk hayranlarını ise "Bir sanatçının hayal edebileceği en tutkulu, en içten insanlar" olarak tanımlamıştı. Söz konusu bağ, sanatçının hayranlarının şarkılara eşlik ettiği İstanbul konserinde kayıt altına alınıp dünyanın dört bir yanındaki Halsey hayranlarıyla buluşacak.

Halsey'in en sevilen şarkılarını Türk hayranları için seslendireceği konserin biletleri, etkinlik biletleme platformu Biletinal üzerinden satın alınabiliyor.

Açıklamada gönderdiği mesaja yer verilen Halsey, "Türkiye, kalbimde çok özel bir yere sahip. İstanbul'da sahneye her çıktığımda kendimi evimde hissediyorum. Bu konseri kayda almak, sizinle aramda kurulan bağa bir not düşmek gibi. Dünyada en sevdiğim şehirlerden birinde konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın." ifadelerini kullandı.