Halterin altında kalan fitness fenomeni öldü

Endonezya'da yaşayan fitness fenomeni olan Justyn Vicky, yaptığı antrenman sırasında halterin altında kalarak boynunu kırdı ve hayatını kaybetti.

Halterin altında kalan fitness fenomeni öldü

Endonezya’nın Bali kentinde 33 yaşındaki ünlü vücut geliştirmeci olan Justyn Vicky, bodybuilding hareketi olan 210 kg squat-press yapmaya çalışırken halterin altında kaldı.

Kazadan sonra hastaneye kaldırılan fenomenin boynunun kırıldığı, kalbine ve ciğerlerine bağlanan hayati sinirlerde ise kritik sıkışma olduğu tespit edildi.

Ünlü fenomen kısa sürede hastanede hayatını kaybetti.

33 yaşındaki genç adamı hayattan koparan kazanın görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Kan donduran görüntülerde Vicky’nin halteri kaldırmakta zorluk çektiği görülürken, halterin bir anda ensesine çarparak başını korkunç bir şekilde öne doğru ittiği görülüyor.

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