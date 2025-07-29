Haluk Bilginer o eleştirileri ‘ti’ye aldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Haluk Bilginer o eleştirileri ‘ti’ye aldı!

'Sekizinci Aile' dizisinde bir aile babasını canlandıran Haluk Bilginer'in kendisinden 45 yaş küçük olan Melisa Döngel'le partner olması sosyal medya platformunda sert eleştirilere sebebiyet verdi. Bilginer, Döngel ile arasındaki yaş farkına gelen eleştirilere cevap verdi.

'Sekizinci Aile' projesinde Haluk Bilginer'in kendisinden 45 yaş küçük olan Melisa Döngel'le partner olması sosyal medyada yankı uyandırdı. Bilginer, Döngel ile arasındaki yaş farkına gelen eleştirilere cevap verdi.

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Usta oyuncu geçtiğimiz akşam Aşkın Nur Yengi ile evliliğinden olan kızı Nazlı Bilginer’le birlikte Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Sıla konserinde görüntülendi.


"SOSYAL MEDYAYI FAZLA TAKİP ETMEYİN"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilginer, 'Sekizinci Aile'deki partneri Melisa Döngel ile ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilere yönelik olarak"Sosyal medyayı fazla takip etmeyin bence" dedi.

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