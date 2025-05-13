Haluk Bilginer'in yeni partneri belli oldu! Sosyal medyadan eleştiri yağdı

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Haluk Bilginer'in yeni partneri belli oldu! Sosyal medyadan eleştiri yağdı

“Maria” filminde Angelina Jolie ile partner olan Haluk Bilginer’in “Sekizinci Aile” dizisindeki partneri belli oldu. Bilginer'in yeni partneri ile arasındaki yaş farkı olay oldu. Sosyal medyadan eleştiri yağdı.

Geçen yıl “Maria” filminde Angelina Jolie partner olan Bilginer’in “Sekizinci Aile” dizisindeki partnerinin ise Melisa Döngel olduğu ortaya çıktı.

Ali Atay’ın Disney Plus için çekilen 25 Film imzalı dizisi “Sekizinci Aile”de Afyonlu dünyayı yöneten 8. Ailenin eğlenceli hikâyesi konu ediliyor.

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Sonbaharda yayınlanması planlanan 8 bölümlük dizide Bilginer, çocuklarından bile genç olan Dilan’la evli… Dizi şimdiden merakla bekleniyor. Dizide usta oyuncu Haluk Bilginer’e Ali Atay, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Cihan Talay, Mehmet Özgür ve Hazal Kaya eşlik ediyor.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Haluk Bilginer ve Melisa Döngel'in partnerliği kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Biri 70, diğeri 25 yaşında. Mide bulandırıcı?', 'Aralarında 45 yaş fark var', 'Niye kabul etmişler bu eşleşmeyi', 'Bu nedir bilerek mi yapıyorsunuz artık' gibi yorumlar yapıldı.

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