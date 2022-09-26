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Tüm Adana İstanbul'da Haluk Levent ise Adana'da

Şarkıcı Haluk Levent başına gelen komik bir olayı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Levent, İstanbul'da gerçekleşecek bir organizasyon için davet edildiğini ancak kendisinin Adana'ya gittiğini söyledi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 23:46
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Haluk Levent bir yanlış anlama sonucu nasıl Adana'ya gittiği bilgisini paylaştı

Tüm Adana İstanbul'da Haluk Levent ise Adana'da
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Takipçileriyle yakın bir etkileşim halinde olan ve AHBAP derneği üzerinden yaptığı yardımlarla milyonların yüreğine dokunan Haluk Levent bu defa esprili bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. 

Adana Lezzet Günleri kapsamında bir kahvaltıya katılması için davet edilen şarkıcı kahvaltının nerede düzenlendiğini sormayınca bakın başına neler geldi. 

Levent yaşadığı komik anlarla ilgili olarak şunları paylaştı:

İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

-Adana Lezzet günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

-Tabii ki sayın valim

Az önce:

-Sayın valim sabah kahvaltı nerede?

-Feriye Restaruant’ta Ortaköy’de.

-Ortaköy! Ama ben Adana’ya geldim.

-Yapmayın ya

Az önce bu durum yaşandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı  Zeydan Karalar'ı aradım. O da Valimiz Süleyman Elban yanımda Halukçum dur telefona vereyim dedi. Valimiz de inanamadı. Ben Adana’ya çağrıldığımı zannederken  tüm Adana İstanbul’a toplanmış ben ise Adana’ya gelmişim."

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