Haluk Levent duyurdu: Bayramda deprem bölgesinde konser verecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden beri yurttaşın yanında olan AHBAP’ın kurucusu sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından bayramdaki konser programını duyurdu.

Haluk Levent duyurdu: Bayramda deprem bölgesinde konser verecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesinde çalışan sanatçı Haluk Levent, Ramazan Bayramı'ında gerçekleştireceği konser programını sosyal medya hesabından duyurdu.

Haluk Levent, Kahramanmaraş depremlerinin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesine giderek yardım çalışmalarına başlamıştı. Ünlü sanatçı Levent, depremden olumsuz etkilenen yurttaşların barınabileceği çadır kentler kurdu ve düzenlediği yardım kampanyalarıyla birlikte binlerce depremzedenin ihtiyaçlarını AHBAP Derneği aracılığıyla karşıladı.

BAYRAM PROGRAMI

Öte yandan, 'Haluk Levent ne zaman konser verecek?' sorusu ise merak edilenler arasındaydı. Sosyal medya hesabından bayram boyunca konserler vereceğini duyuran ünlü sanatçı, Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş ve İskenderun'da yapacağı konserlerin tarihlerini de yakın zamanda duyuracağını belirtti.

Levent'in sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şu şekilde:

"Bayram konserleri :

1.Günü NURDAĞI

2.Günü ADIYAMAN

3.Günü SAMANDAĞ

Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek. Tüm halkımız davetlidir. Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş, İskenderun konser tarihleri de çok yakında bu sayfadan yayınlanacak."

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