Haluk Levent konseri iptal edildi

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilmesi planlanan Haluk Levent konserini ve Destanların Dansı gösterisini iptal etti.

Gölbaşı Belediyesi, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek Haluk Levent konserinin ve Destanların Dansı gösterisinin iptal edildiğini duyurdu. Karar doğrultusunda 29 Ekim Salı günü saat 18.00’de, Türk bayraklarıyla meşale yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ayrıca Mehteran konseri ve Seymen gösterileri sahnelenecek.

“Bu zor günleri milletçe birlik ve beraberlik içinde atlatacağız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, terör saldırısını kınayarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yakup Odabaşı, etkinliklerin iptal edilmesine ilişkin, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını büyük bir coşkuyla kutlamayı planlıyorduk. Ancak TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısı, yüreğimizi derinden yaralamıştır. Milletimizin birliğine kasteden bu saldırıyı şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu acı olay nedeniyle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizden bazılarını iptal etme kararı aldık. Bu zor günleri milletçe birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza olan inancımız tamdır” diye konuştu.

Odabaşı, bu süreçte vatandaşları sabırlı ve metanetli olmaya davet ederek, teröre karşı ortak bir duruş sergilemenin önemine dikkati çekti.



